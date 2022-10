Keine Brötchen am Sonntag! Bäckerei am Niederrhein bleibt zu

Stand: 11.10.2022, 10:55 Uhr

In den mehr als 100 Filialen am Niederrhein gibt es von nächstem Monat an keine Brötchen mehr an Sonn- und Feiertagen. Die Bäckereikette Stinges schließt an diesen Tagen.