Recycling-Revolution in Wesseling? Hochmoderne Anlage entsteht in NRW

Sie sind in jedem Haushalt zu finden. In jedem Kühlschrank. In jedem Vorratsregal. In Folien verpackte Lebensmittel, wie Brot oder Käse. Auch Plastiklaschen und Tuben gehören dazu. Meist bunt bedruckt und aus verschiedenen Materialien hergestellt. So genannte Verbundstoffe.

Verbundstoffe werden zu neuen Produkten

Schwer zu recyceln, erläutert Stephan Staender, Werksleiter von LyondellBasell in Wesseling. Doch das soll sich jetzt ändern: Das US-amerikanische Chemieunternehmen baut hier die erste großtechnische Anlage, die diese komplexen Verbundstoffe chemisch so umwandeln kann, dass aus ihnen wieder Stoffe für neue Produkte werden.

Die Wichtigkeit kommt daher, weil das ein Baustein ist für nachhaltige Produktion. Der Einstieg in die Kreislaufwirtschaft. Stephan Staender, Werksleiter

Kanzler Olaf Scholz bei Grundsteinlegung

Eine Innovation. Grund genug für Bundeskanzler Olaf Scholz am Vormittag den Grundstein für diese neuartige Recyclinganlage des Chemieunternehmens Lyondell Basell zu legen. Die Anlage soll ab 2026 im großen Stil Kunststoffabfälle verarbeiten, die bislang meist weggeworfen oder verbrannt werden.

Die Nachfrage nach chemisch recycelten Kunststoffabfällen ist jetzt schon groß - und das Rheinland als großer Industriestandort sei ideal, ergänzt der Werksleiter Stephan Staender. "Der Vorteil ist die geographische Lage. Die Nähe zu den Märkten und auch die Infrastruktur die wir hier haben."

Chemieriese invetiert dreistelligen Millionenbetrag

Die Baustelle ist etwa so groß wie vier Fußballfelder. Der Wesselinger Chemieriese investiert hier einen dreistelligen Millionenbetrag. In der Anlage kommt eine vom Unternehmen entwickelte Technologie zum Einsatz.

Geplant ist, dass die Kunststoffabfälle zunächst einmal auf einem Gelände im benachbarten Chemiepark Hürth Knapsack sortiert und gereinigt werden. Zum Schluss geht es für sie dann nach Wesseling - in die neue, so geannte MoReTec Anlage. Hier entsteht dann aus Folie, Flasche und Tube ein Bioöl, was das Unternehmen wieder für die Produktion von Kunststoffen verwenden will.

Recycelt wird Müll von mehr als 1 Millionen Deutschen

Die neue Anlage soll eine Jahreskapazität von 50.000 Tonnen haben und ist darauf ausgelegt, die Menge an Kunststoffverpackungsabfällen zu recyceln, die von mehr als 1,2 Millionen Bundesbürgern pro Jahr erzeugt wird, so die Angaben des Unternehmens.

Woher die Abfälle kommen werden, ist noch unklar. Am Wesselinger Standort kann man sich durchaus vorstellen, auch mit regionalen Entsorgern zusammenzuarbeiten.

