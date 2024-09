Baskets Bonn starten in die Champions League

Bereits an diesem Mittwoch hat sich der Flieger mit den Baskets Bonn an Bord auf die Reise gemacht gen Antalya an die türkische Riviera. Dort wartet eines von insgesamt vier Qualifikationsturnieren, in denen es um die Teilnahme an der Champions League geht.

Auf wen die Bonner in ihrem Halbfinalspiel treffen, steht noch nicht fest. Das entscheidet sich erst am Abend, wenn die Teams von Basquet Club Andorra und Antwerp Giants aus Antwerpen aufeinandertreffen.