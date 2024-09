Patientinnen und Patienten, die nicht nur unter Grippe oder Bluthochdruck leiden, sondern auch unter weiten Wegen zum Arzt - die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Geplagten auf dem Land leben. Denn dort besteht häufiger Unterversorgung mit Hausärztinnen und Hausärzten. Und die wird in Zukunft weiter zunehmen.

Darum versucht NRW seit 2019, mit einer Landarztquote gegenzusteuern: 7,8 Prozent der Medizinstudienplätze in NRW werden an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, die sich vertraglich verpflichten, für mindestens zehn Jahre in einer unterversorgten Region als Hausärztin oder Hausarzt zu arbeiten. Bei Vertragsbruch droht eine Strafe von 250.000 Euro. Das entspricht laut Schätzungen ungefähr den Kosten für ein Medizinstudium in Deutschland.

Wer sich auf dieses Verfahren einlassen will, muss ein mehrstufiges Bewerbungsverfahren durchlaufen. Das ist dann unabhängig vom Numerus Clausus - steht also auch denen offen, die kein Spitzenabi haben. So werden pro Jahr rund 180 Studienplätze in Nordrhein-Westfalen vergeben.