Das besetzte Lützerath am Tagebau Garzweiler – wer heute dort lebt

Der große RWE -Bagger steht nur noch 60 Meter entfernt von Lützerath. In den nächsten Tagen könnte der besetzte Ort geräumt werden. Einst war Lützerath eine kleine Siedlung, ein paar Höfe, ein paar Häuser mit rund hundert Einwohnern. Es gehörte zum Ortsteil Immerath. Heute ist Lützerath ein Hotspot für die Klimabewegung. Hier entscheide sich, ob Deutschland seine Klimaziele erreiche, sagen die Aktivisten.

Ronni Zepplin aus Berlin lebt seit zwei Jahren in Lützerath. Teilweise sind die Höfe und Häuser dort schon abgerissen. Zwei große Bauernhöfe gibt es noch und kleine Einfamilienhäuser. Diese verlassenen Gebäude wurden mittlerweile von Klimaaktivisten besetzt. Über Weihnachten war Ronni noch einmal kurz bei ihren Eltern, erzählt sie, jetzt will sich sich gegen die bevorstehende Räumung wehren.

Aktivisten wollen Räumung stoppen

“Ich werde jetzt nochmal alles geben, um dafür zu kämpfen, dass wir endlich stoppen mit diesem tödlichen `Weiter so´, was die Politik hier abgesiegelt hat” , sagt die Anfang Zwanzigjährige. In Lützerath nimmt Ronni an vielen Workshops teil. Sie erzählt, dass die Aktivistenszene eine heterogene Gruppe sei. Es werde zwar vieles im Rahmen eines Plenums besprochen, aber eigentlich sei jeder frei in seinen Entscheidungen.

Viel Unterstützung aus der Bevölkerung

Baumhäuser im Wald bei Lützerath