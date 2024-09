Es wird gekreischt, gelacht und die Köpfe bewegen sich neugierig hin und her. Die Faszination hinter den VR-Brillen lässt sich nur erahnen. Schülerinnen und Schüler aus der fünften und sechsten Klasse des Inda-Gymnasiums fliegen durchs Weltall. Zumindest virtuell.

Vibrierende Sessel beim Start der Rakete

Zwei Tage lang steht der Spacebuzz One hier im Pausenhof des Gymnasiums. Der raketenförmige Truck tingelt seit einigen Monaten durch die Bundesrepublik. Mal hält er an Museen, mal an Schulen.

Der begehbare Hightech-LKW hat die Form einer liegenden Rakete

Am Inda-Gymnasium dürfen die Schüler der 5. und 6. Klasse die Reise durchs All miterleben - kostenfrei. Bewegliche, vibrierende Sessel verstärken das Gefühl, in einem Cockpit zu sitzen: Vor allem beim rasanten Start der Rakete, als sie die Atmosphäre durchbricht und ins Weltall vorstößt.

Besondere Einblicke auf der Reise

15 Minuten dauert der Raumflug, bei dem die Kinder die Erde umfliegen und den Mond erreichen. Sie bekommen durch die 3D-Aufnahmen ein Gespür dafür, wie sich ein Astronaut fühlt.

Auf der virtuellen Reise zum Mond schlagen Blitze auf der Erde ein, die Nordlichter strahlen. Die Schüler sehen auch schmelzendes Packeis und gerodete Regenwälder. Im Weltall dann: Leuchtende Sterne und Planeten. Besondere Einblicke.

"So verdammt echt"

Mit der VR-Brille erlebt Schülerin Jette eine Reise bis zum Mond

Begleitet wird der Raumflug durch kurze Videosequenzen. In denen sind die deutschen Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer zu sehen. Sie erklären den Schülerinnen und Schülern , was genau sie durch die Brillen im Weltall und auf der Erde sehen. Die Einblicke faszinieren viele der Kinder: "Das sieht so verdammt echt aus“ , staunt Amelie (10). Und für Stella (10) war die Reise „unbeschreiblich. Jetzt habe ich gesehen, wie einzigartig die Erde ist“ .

Einmaligkeit der Erde erleben

Genau das ist das Ziel des Projekts: Die Schüler sollen aus dem Blickwinkel von Astronauten vor allem lernen, wie einmalig die Erde ist und wie die Umweltzerstörung diesen Planeten verändert.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt setzt den Spacebuzz One seit diesem Jahr bundesweit an Schulen und Museen ein. Interessierte Schulen können sich auf der Homepage bewerben.

Unsere Quellen:



Reporterin vor Ort

Inda-Gymnasium

Mitarbeiterinnen des Spacebuzz One

Hierüber berichtet der WDR am 10.09.2024 auch im Radio auf WDR2 und im Fernsehen, in der Lokalzeit aus Aachen um 19:30 Uhr.