Der US -Experte Christian Lammert, Professor an der Freien Universität Berlin, prognostizierte vor dem Wahlsieg Trumps - als dieser noch mit einem Regierungsamt für Musk kokettierte -, dass der Milliardär sich eher " rhetorisch im Umfeld der Regierung bewegen " werde: " Musk ist zugleich als Unternehmer auf vielen Gebieten innovativ tätig und damit auch gut ausgelastet. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er sich in das kleinteilige Alltagsgeschäft des Regierens reinziehen lässt, um zu überlegen, wie man eine Regierung effektiver machen kann. Da wird wieder viel Symbolpolitik sein. "

Das ARD Studio New York hält einen Einfluss dagegen für möglich: " Ein frühes Zeichen für den politischen Einfluss, den der Tech-Unternehmer für seine Loyalität zu Trump erhalten könnte, war die Teilnahme an einem Telefonat zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenski kurz nach der Wahl. Der Krieg in der Ukraine wird bei Trumps Amtsantritt ein wichtiges außenpolitisches Thema sein. "