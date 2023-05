Ratingen: Zwei Einsatzkräfte immer noch im künstlichen Koma

Stand: 18.05.2023, 11:45 Uhr

Eine Woche nach der Explosion in einem Hochhaus in Ratingen schweben eine Polizistin und ein Sanitäter noch immer in Lebensgefahr. Laut Innenminister Reul befänden sich beide mit schwersten Verletzungen im künstlichen Koma.