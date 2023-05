Nach Explosion in Ratingen: So gehen Rettungskräfte mit der Gefahr um

Für die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr klang alles am Donnerstag nach Routine: Der Briefkasten einer Frau quilt über, die Vermieterin bittet darum, mal nach dem Rechten zu schauen. Solch ein Szenario gibt es täglich überall in NRW. Doch der Routineeinsatz in Ratingen endete in der Katastrophe. Ein 57-Jähriger schleuderte den Männern und Frauen Benzin entgegen, sie wurden von einem Feuerball getroffen. Wegen der schweren Verletzungen mussten fünf Menschen ins künstliche Koma versetzt werden.