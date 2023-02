Beleidigungen, Drohungen, Ohrfeigen. Immer wieder machen Fälle von Gewalt gegen Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes Schlagzeilen. Extrembeispiele wie der Tod eines Angestellten der Stadt Köln sind glücklicherweise aber selten. 2019 wurden er und sein Kollege von einem Mann mit einem Messer angegriffen.

Gewaltprävention nicht Teil der Ausbildung

Dass Polizistinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes mit Gewalt rechnen müssen, ist naheliegend. Busfahrer, Sachbearbeiterinnen im Jobcenter und Lehrerinnen aber nicht - und sie werden in ihren Ausbildungen auch nicht darauf vorbereitet.

Wie man mit solchen Situationen umgeht, lernen die Angestellten also nicht automatisch. Viele Einrichtungen schulen ihre Mitarbeitenden in Eigenregie - aber eben nicht landesweit koordiniert. Seit Anfang 2022 gibt es deshalb das Netzwerk "Sicher im Dienst". Auf einer Website können sich Akteure des öffentlichen Dienstes in NRW anmelden und austauschen.