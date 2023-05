Ratingen: Wie ein Stadtteil die Explosion verarbeitet

" Das geht nicht einfach so weg," sagt Bogdan Kurowski. Er wohnt in dem Haus in Ratingen-West, in dem am Donnerstag ein Mann mit einer Explosion fünf Feuerwehrleute und Polizisten lebensgefährlich verletzt haben soll. Sein Anrufbeantworter war voll mit besorgten Nachrichten. Alle wollten wissen, wie es Bogdan Kurowski geht.

Niemand wusste, was los ist

Als es gestern kurz nach der Explosion rund um das Haus von Einsatzkräften nur so wimmelt, kommt Kurowski gerade von der Arbeit nach Hause. Sein erster Gedanke: bestimmt ein schwerer Autounfall. Seine Nachbarn wissen zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, was los ist. In seine Wohnung darf Kurowski erstmal nicht.

Vorwurf: Versuchte Tötung

Am Donnerstagvormittag werden Einsatzkräfte zu einem vermeintlichen Routineeinsatz in Ratingen-West gerufen - die Polizei sagt: wegen einer hilflosen Person. Als Polizisten die Tür zur Wohnung öffnen wollen, zieht jemand die Tür plötzlich von innen auf. Dann schleudert ein Mann eine brennbare Flüssigkeit auf die Beamten. Zwei von ihnen und drei Feuerwehrleute schweben deswegen immer noch in Lebensgefahr.

Video starten, abbrechen mit Escape Ratingen: Tag nach der Explosion WDR aktuell. . 15:58 Min. . Verfügbar bis 19.05.2023. WDR. Von Andreas Turnsek.

Nach Stunden, in denen sich der Mann auf dem Balkon verschanzt, können die Polizisten den 56-Jährigen in der Wohnung überwältigen. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wirft ihm versuchte Tötung vor.