Der Überblick: Polizei räumt Lützerath - Rangeleien mit Aktivisten

"Unterlassen Sie sofort das Werfen von Molotow-Cocktails. Verhalten Sie sich friedlich und gewaltfrei!", schrieb die Polizei bei Twitter. Die Räumung des besetzten Ortes Lützerath läuft seit Mittwochmorgen. Die Polizei begann im Morgengrauen mit der Umstellung des symbolträchtigen Dorfes.

Ob wirklich Molotow-Cocktails geworfen wurden, ist bisher nicht verifiziert. Einige Aktivisten kletterten aber auf hohe Monopods und Tripods - das sind zusammengebundene Stämme mit Plattformen. Sie wurden in den vergangenen Tagen errichtet, um der Polizei die Räumung möglichst schwer zu machen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Die Polizei bot mit einer Lautsprecherdurchsage den Aktivisten an, das Gelände ohne weitere Konsequenzen verlassen zu können. Andernfalls "müssen Sie mit der Anwendung unmittelbaren Zwangs rechnen" , hieß es in der Durchsage.

RWE will Lützerath jetzt zurückbauen und dann die Kohle abbaggern

Der Energieriese RWE will den Weiler abreißen, um die unter der Ortschaft gelegene Braunkohle abbaggern zu können. Laut RWE soll als erstes ein eineinhalb Kilometer langer Zaun um den Ort gebaut werden. " Er markiert das betriebseigene Baustellengelände, wo in den nächsten Wochen die restlichen Gebäude, Nebenanlagen, Straßen und Kanäle der ehemaligen Siedlung zurückgebaut werden", schrieb der Konzern.

Hintergrund der Räumung ist ein im vergangenen Oktober von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur und RWE-Chef Markus Krebber vorgelegter Plan, nach dem der Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohleenergie in NRW bereits 2030 und damit acht Jahre früher als ursprünglich geplant erfolgen soll. Kurzfristig soll aber angesichts der Energie-Krise in der Folge des russischen Einmarsches in der Ukraine mehr Kohle abgebaggert werden. Lützerath müsse weichen, um den Bedarf zu decken. Dies ist umstritten. Für die Anti-Kohle-Bewegung ist Lützerath zum Symbol geworden.

Alle Infos zur aktuellen Entwicklung gibt es bei uns im Live-Ticker: