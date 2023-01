Polizeipräsident zwischen den Stühlen: Ein Grüner muss Lützerath räumen

Weinspach war schon für "Hambi" zuständig

Weinspach war schon 2018 für die Räumung des Hambacher Forstes zuständig. Dabei war es zu Ausschreitungen zwischen Protestierenden und Polizei gekommen. So ein Einsatz dürfe sich nicht wiederholen, betonte der Polizeipräsident. Damals fehlte es an ausreichender Planungszeit und einer gerichtsfesten Grundlage. Bei der bislang größten Polizeiaktion in der Geschichte von NRW waren Polizisten wochenlang im Einsatz. Zu Beginn der Räumung war aber noch eine Klage am Oberverwaltungsgericht Münster offen. Die Entscheidung kam einige Wochen später: Die Richter ordneten einen vorläufigen Rodungsstopp an. Der Wald, der ursprünglich dem Tagebau weichen sollte, blieb stehen.