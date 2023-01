Auch Greta Thunberg kommt: Großdemo am Samstag in Lützerath

"Auf nach Lützerath!": Unter diesem Motto steht eine Großdemonstration, die am Samstagmittag in der Nähe des Braunkohletagebaus Garzweiler stattfindet. Die Demonstranten treffen sich um 12 Uhr in Keyenberg zu einem gemeinsamen Marsch. Dieser soll in der Nähe von Lützerath enden. Dort ist ab 13.30 Uhr eine Kundgebung geplant.