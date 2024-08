Guten Morgen, NRW!

61 Tote bei Flugzeugabsturz in Brasilien • In Brasilien ist gestern ein Passagierflugzeug abgestürzt - in der Nähe der Metropole Sao Paulo. Nach Angaben der Fluggesellschaft VoePass sollen sich 61 Menschen, darunter vier Besatzungsmitglieder, an Bord befunden haben. Videos zeigen, wie das Flugzeug regelrecht vom Himmel fällt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit unklar.

Polizei soll Gesichtskennungssoftware nutzen können • Das Bundeskriminalamt (BKA) und die Bundespolizei sollen bei der Suche nach Verdächtigen nun auch Programme zur Gesichtserkennung einsetzen dürfen. Das Bundesinnenministerium bestätigte gestern einen entsprechenden "Spiegel"-Bericht. " Die Sicherheitsbehörden brauchen zeitgemäße Befugnisse, um Tatverdächtige und Gefährder insbesondere im Bereich von Terrorismus und schwerer und organisierter Kriminalität schnell und effektiv identifizieren und lokalisieren zu können ", hieß es aus dem Ministerium von Ministerin Nancy Faeser ( SPD ). Mit den Programmen soll ein Abgleich mit Fotos Verdächtiger in den sozialen Netzen und anderswo im Internet möglich gemacht werden.

Wallfahrt der Tamilen in Kevelaer • Bei der Wallfahrt der Tamilen verwandeln rund 10.000 Gläubige den Kevelaerer Stadtkern durch das Tragen ihrer traditionellen Gewänder in ein buntes Farbenmeer. Der Gottesdienst im Forum Pax Christi zeigt neben der katholischen Liturgie auch hinduistische Einflüsse. Garküchen, Stoffhändler und Sari-Verkäufer bauen dort ihre Stände auf.

Blauzungenkrankheit breitet sich weiter aus • In NRW breitet sich die Blauzungenkrankheit vor allem bei Rinder- und Schafbeständen weiterhin deutlich aus. Zugleich nimmt aber laut Landwirtschaftsministerium die Zahl der gegen die Krankheit geimpften Tiere deutlich zu. Ungeachtet dessen zeigt sich Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen sehr besorgt. Der "Rheinischen Post" sagte die CDU -Politikerin: " Die Schäfer melden uns Erschütterndes von den Weiden. " Die RP zitierte den Schafzüchterverband, demzufolge Anstalten zur Tierkörperbeseitigung kaum mit der Abholung verendeter Tiere hinterherkommen.

Auf ins Olympic Adventure Camp nach Düsseldorf • Die Welt blickt gerade auf Paris, wo die Olympischen Sommerspiele über die Bühne gehen. Aber auch Düsseldorf ist sportlich am Start: Das Olympic Adventure Camp (OAC) mit vielen kostenfreien Sportangeboten findet ab heute - in der letzten Woche der Sommerferien - statt, und zwar eine Woche lang bis nächsten Samstag. 2024 wird ein besonderes Jubiläum gefeiert: Vor 20 Jahren gab es anlässlich der Olympischen Spiele 2004 in Athen das erste OAC als eigenes, großangelegtes Sport- und Bewegungsangebot für Kinder und Jugendliche in Düsseldorf.

Auf der Suche nach dem nächsten öffentlichen WC • Eine ältere Frau sieht in einem Regionalzug keinen anderen Ausweg, als in einen Waggon zu pinkeln. Auch wir haben darüber berichtet. Und wir hatten euch gebeten, uns eure Erfahrungen und Gedanken zu öffentlich zugänglichen Toiletten zu schildern. Wir haben viele Geschichten von euch erzählt bekommen, vielen Dank! Eine Auswahl findet ihr hier: