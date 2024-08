Das kennt fast jeder: Man muss unterwegs dringend zur Toilette, aber es ist keine in der Nähe, sie ist verdreckt oder kaputt. Was dann? Eine Frau aus Mülheim hat ihrem Ärger auf einer Bahnfahrt Luft gemacht und in ein 1.-Klasse-Abteil uriniert, erzählte sie der WAZ .

Alle Toiletten im Regionalzug defekt

Eigentlich hätte die 78-Jährige lieber eine Toilette benutzt, aber diese seien im Regionalzug defekt gewesen, schilderte die Frau der Zeitung. Der Vorfall hatte schon am 16. Juli stattgefunden.