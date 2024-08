A40 von Duisburg Richtung Essen mehrere Tage gesperrt

Zwischen Duisburg-Rheinhausen und dem Autobahnkreuz Duisburg ist die A40 nur bis zum kommenden Montag (12. August) gesperrt. Zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg und dem Kreuz Kaiserberg bleibt die A40 in Fahrtrichtung Essen aber noch eine Woche länger dicht.

Gleich mehrere Brückenarbeiten an der A40

Grund für die Sperrungen bis zum 19. August sind gleich mehrere Brückenbauarbeiten an der A40. An der Rheinbrücke in Duisburg-Neuenkamp steht der nächste Bauabschnitt an. Die Rheinbrücke soll bis zum Jahr 2026 achtspurig ausgebaut werden. Für diesen kommenden Bauabschnitt muss der Verkehrsführung umgebaut werden. Das passiert an diesem Wochenende.

Die Bauarbeiten zwischen dem Kreuz Duisburg und dem Kreuz Kaiserberg auf der Fahrbahn in Richtung Essen dauern länger. Hier arbeitet die Autobahn GmbH unter anderem an der A3-Brücke über der A40. Außerdem soll in diesem Abschnitt der A40 die Fahrbahn erneuert werden.

Während der Sperrung Umleitungen ausgeschildert

Sowohl an diesem Wochenende als auch in der Zeit der Sperrung bis zum 19. August, müssen Autofahrer lange Umwege in Kauf nehmen. Die ausgeschilderten Umleitungen führen zunächst ab dem Kreuz Moers über de A57, die A42 und die A3. Ist der Abschnitt zwischen Duisburg-Rheinhausen und dem Kreuz Duisburg am Montag wieder frei, führen die Umleitungen über die A59, die A42 und die A3. Beide Umwege sind mehr als 10 Kilometer länger als der Weg über die dann gesperrte A40.

Unsere Quellen:

DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH

Autobahn GmbH

Über dieses Thema berichten wir auch am 9.8. auf WDR 2.