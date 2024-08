Und wir haben unsere Leserinnen und Leser gebeten, uns ihre Erfahrungen und Gedanken zu öffentlich zugänglichen Toiletten zu schildern. Per Mail und auf Facebook haben das viele Menschen getan. Hier sind einige ausgewählte Zuschriften. Die Texte haben wir zum Teil gekürzt und für bessere Lesbarkeit leicht bearbeitet.

Besonders die Lage in der Bahn wird von unseren Leserinnen und Lesern häufig genannt. So berichtet uns Wolfgang Gruppe aus Köln:

" Als ich von Kassel Wilhelmshöhe nach Hamm in einem Regionalzug, ich glaube 'National Express', letztes Jahr im Juli 2023, unterwegs war, waren alle drei Toiletten nicht benutzbar. Der Zug war voll besetzt, viele Passagiere standen oder saßen in den Gängen. Die Fahrt dauert ca. 2 Stunden und ich habe eine schwache Blase und es baute sich zunehmen Druck in derselben auf, obwohl ich in Kassel zuvor auf Toilette war.

Endlich in Hamm angekommen musste ich eiligst dort zur Toilette und verpasste dadurch den Anschlusszug nach Köln. Ich habe mich nachträglich über den Toilettenzustand beschwert. Die Antwort war, dass man rechtlich nicht verpflichtet ist, Toiletten für Passagiere vorzuhalten. Drei defekte Toiletten für, ich schätze mal, 300 Passagiere, was ist da 'rechtlich' schiefgelaufen bei den zuständigen Entscheidern auf Bahn-Ebene, Aufsichtsbehörde oder Politik? "

Ähnliche Erfahrungen hat auch Heike Gathmann aus Bad Lippspringe gemacht – sie berichtet aber auch von einem Positivbeispiel.

" Libori in Paderborn! Parken auf dem Maspernplatz vor der Paderhalle. Da meldet sich die Blase. Doch kein Problem! Die Paderhalle hat Toiletten geöffnet, deutlich gekennzeichnet durch ein Schild an der Außenwand. Drinnen wird man von einer netten Dame empfangen; die Toiletten sind picobello sauber und es riecht frisch. Als ich bei der Dame bezahlen möchte, erfahre ich, dass dieser Service kostenlos sei. Ein tolles Willkommen in Paderborn.

Eine andere Erfahrung habe ich allerdings im vergangenen Jahr auf einer Fahrt mit der DB von Altenbeken nach Kiel gemacht. Von Hannover an hatte ich einen durchgehenden ICE 1. Klasse gebucht. Kurz vor Hamburg wurden alle Fahrgäste gebeten auszusteigen und in einen Nahverkehrszug umzusteigen. Die Toiletten seien alle nicht mehr benutzbar, der Zug dürfe aus diesem Grunde nicht mehr weiterfahren.

Mit hängender Zunge habe ich den Nahverkehrszug erwischt, in der 1.Klasse war kein Platz mehr frei, im ganzen Zug standen die Menschen dicht an dicht in den Gängen. Es gab zwar eine Toilette, aber absolut kein Durchkommen dorthin! Erleichterung fand ich erst auf der Bahnhofstoilette in Kiel. "

Auch abseits der Bahn lässt die Versorgung mit öffentlichen Toiletten zu wünschen übrig, findet Patrick Jost aus Balve.

" Die Verfügbarkeit von öffentlichen Toiletten ist in Deutschland einfach nur ein peinliches Desaster und würde eher zu einem Entwicklungsland passen. Besonders fällt dieses auf, wenn man aus dem Frankreichurlaub zurück kehrt. Dort gibt es sehr viele Toiletten, kleine Dörfer stellen diese teilweise bereit, an Stränden und in jeder Markthalle. Zwar spartanisch und teilweise nicht besonders sauber, aber immerhin vorhanden!

In Deutschland wurde alles abgeschafft oder durch Beutelschneiderei ersetzt, siehe Sanifair (was ein Hohn der Name). Auf Festen wird mit dem Toilettenwagen natürlich auch gewirtschaftet und Corona hat der Sache den Todesstoß gegeben.

Eine billige Ausrede, um am Unterhalt sparen zu können. Patrick Jost

Kürzlich wollte ich in meiner Sparkasse zur Kundentoilette, was früher kein Problem war. Diese fand ich aber verschlossen und fragte nach dem Schlüssel. Auskunft der netten Dame: '… die ist wegen Corona geschlossen!'. Ich habe sie aufgeklärt, dass man sich 2024 keine Sorgen darüber machen braucht aber den Schlüssel habe ich nicht bekommen. Einfach eine billige Ausrede, um am Unterhalt sparen zu können und das bei einer Sparkasse, die nicht mal groß auf Gewinn ausgerichtet ist (theoretisch). "

Unter einem Facebook-Post zum Thema kommentierte eine Nutzerin, dass es gerade für Menschen mit Erkrankungen schwierig ist, eine Toilette zu finden.

" Am Anfang meiner MS-Erkrankung pressierte es mich in einem Geschäft hier in Neuss sehr. Ich habe gefleht, mich bitte auf die Toilette zu lassen, habe auch erwähnt dass ich an Multipler Sklerose erkrankt bin, war der Dame hinterm Tresen vollkommen egal. Ich solle doch zu Hause bleiben, da könnte ich immer auf Toilette gehen, im Geschäft könne ich nicht gehen, bei McDonald's sei eine zugängliche Toilette.