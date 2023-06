Zusammengestellt von Katja Goebel und Lukian-Timon Ahrens aus dem WDR-Newsroom

Thema des Tages

Bilanz nach dem Unwetter in NRW • Über die Mitte Deutschlands sind gestern und in der Nacht Gewitterfronten gezogen. Dabei gab es teils heftigen Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen. Eine der am stärksten betroffenen Städte in NRW war Duisburg. Ab den frühen Abendstunden gingen mehr als 1.000 Notrufe in der Leitstelle der Feuerwehr ein. " Wir haben in der Summe knapp 420 Einsätze abzuarbeiten gehabt ", sagt Oliver Tittmann von der Feuerwehr Duisburg. Bei den meisten Einsätzen habe es sich um vollgelaufene Keller oder Tiefgaragen gehandelt. Verletzt wurde laut Feuerwehr Duisburg niemand.

In Witten schlug ein Blitz gegen 00.30 Uhr in eine S-Bahn ein. Die 40 Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon. In Dortmund gab es wegen des Starkregens rund 100 Einsätze der Feuerwehr. In Bad Berleburg im Kreis Siegen-Wittgenstein prasselten Golfball-große Hagelkörner auf die Stadt nieder. Am Flughafen Düsseldorf mussten elf Flüge Richtung Süden wegen des Unwetters annulliert werden.

Auch wenn das Unwetter in NRW insgesamt weniger heftig ausgefallen ist als erwartet, kann es weiterhin im Zugverkehr zu Beeinträchtigungen kommen. Gesperrt ist unter andem die Strecke Siegen - Letmathe. Im Fernverkehr der Bahn fallen ebenfalls Züge aus. Betroffen sind die Strecken ab Kassel nach Norddeutschland. Ebenso die Strecke Frankfurt/Main über Mainz nach Wiesbaden.

Die Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden im Laufe des Morgen immer weiter aufgehoben. Aber im Nordosten des Landes kann es noch zu Starkregen kommen. Die Warnung des DWD gilt hier noch bis 8 Uhr morgens.

Alle Infos gibt es hier im Liveticker: