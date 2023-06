Tauchboot auf dem Weg zur "Titanic" verschollen

Ein anderer Experte hingegen macht den Angehörigen Hoffnung. Alistair Greig, Professor für Meerestechnik am University College London, sagte, dass Tauchboote in der Regel über ein Fallgewicht verfügen, also eine Masse, die sie im Notfall freisetzen können, um das Boot mithilfe des Auftriebs an die Oberfläche zu bringen. " Bei einem Strom- und/oder Kommunikationsausfall könnte dies geschehen sein, und das Tauchboot würde dann an der Oberfläche dümpeln und darauf warten, gefunden zu werden ", so Greig.

3D-Aufnahmen der Titanic