Air Defender 2023 – ein Übungsflug mit der AWACS-Aufklärungsmaschine

Es ist Dienstagmorgen – die Sonne scheint kräftig, und das schon am frühen Morgen. Die Aufklärungsmaschine wird noch einmal durchgecheckt. Dafür zuständig ist Flugingenieur Thomas. Seinen kompletten Namen möchte er nicht nennen - er will anonym bleiben. Thomas ist unter anderem verantwortlich für die Kraftstoffberechnung.

Er ist seit mehr als 20 Jahren Mitglied des Verbandes in Geilenkirchen-Teveren. Der AWACS -Verband ist der einzige multinationale Verband im Verteidigungsbündnis. Thomas erzählt, dass gerade diese Internationalität das Besondere an der AWACS -Staffel sei. "Dass wir auch als Deutsche in Deutschland, bei der Arbeit nicht unsere Muttersprache sprechen können, sondern uns auf englisch mit den 16 Nationen unterhalten müssen ", erzählt der Flugingenieur.

AWACS ist das Herzstück der Übung

Der Auftrag für die heutige Trainingsmission ist klar: Die AWACS als fliegende Kommandozentrale und Gefechtsstand soll Transportflugzeuge und F 16-Kampfjets bei der Befreiung von Personen aus einem Kampfgebiet unterstützen. Sie leitet die beteiligten Flugzeuge zu ihren Zielen.

Awacs-Kontrollraum

Was in der Luft passiert, wo sich möglicherweise auch feindliche Flugzeuge aufhalten, das kann die AWACS -Crew an ihren Computern sehen. Auf den Bildschirmen sind zahlreiche Punkte zu sehen, die Flugbewegungen darstellen. Der Taktische Einsatzleiter ist Mike Belizaine. Er zieht schon jetzt eine positive Bilanz für die Einsätze der AWACS -Aufklärungsflieger.