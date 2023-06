Wetter in NRW: Gewitter und Starkregen am Dienstag und Donnerstag

Es bleibt warm und drückend

Auch am Dienstag wird es wieder schwül-warm mit etwas Sonne, aber auch mit teils kräftigen Schauern und Gewittern. Am Nachmittag sind örtliche Unwetter mit Starkregen möglich. In Winterberg werden es 24 Grad, in Rheine 29 und in Königswinter 30 Grad.

Starkregen ist möglich

In der Nacht auf Mittwoch ziehen von Belgien und den Niederlanden aus wieder Schauer und Gewitter auf. Örtlich können sie kräftig ausfallen - und teils Starkregen, Hagel und Sturmböen bringen.

Am Mittwoch wird es dann erst länger sonnig, später sind bei 26 bis 29 Grad wieder Schauer zu erwarten.

Unwetter am Donnerstag möglich