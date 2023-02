Kleine Patienten in Not: Medikamente sogar in Kinderkliniken knapp

Ein wenig Hoffnung

Unter Ärzten, Apothekern, Eltern von kranken Kindern und auch erwachsenen Patienten sorgt der Medikamentenmangel für viel Unmut und nicht selten für Verzweiflung. Da sich politisch jetzt etwas bewegt, kommt aber mittlerweile auch ein wenig Hoffnung auf. "Ob sich durch die politischen Maßnahmen tatsächlich eine Entspannung ergeben wird, müssen wir dann abwarten" , sagt Bernhard Erdlenbruch, behandelnder Arzt des vierjährigen Enno mit der Lungenentzündung.

Prof. Dr. Bernhard Erdlenbruch

"Ich glaube, das Problem ist aber ganz klar angekommen, sowohl bei den Kassen als auch bei den Politikern" , so der Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin in Minden, die zu den Mühlenkreiskliniken gehört, und zugleich Leiter der Kommission für Arzneimittelsicherheit im Kindesalter.

Welche Lösungsansätze gegen den Medikamentenmangel gibt es konkret?

Schon seit Anfang Februar haben die Krankenkassen auf Drängen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Festbeträge für einige Medikamente vorübergehend ausgesetzt. Es geht um Arznei mit Ibuprofen und Paracetamol sowie um Antibiotika als Zäpfchen oder in flüssiger Form.

Das aber betrifft nur einen kleinen Teil des Medikamentenmangels. Daher bringt Lauterbach jetzt ein neues Gesetz auf den Weg. Einige Eckpunkte aus dem Entwurf:

Die Generika-Hersteller sollen für einen Sicherheitspuffer zu "einer mehrmonatigen Lagerhaltung" verpflichtet werden - in Absprache mit den Krankenkassen.

Auch Krankenhaus-Apotheken sollen zu mehr Vorräten verpflichtet werden.

Krankenkassen sollen bei künftigen Rabattverträgen Produkte von EU-Herstellern bevorzugen. Das soll die Herstellung in Europa attraktiver machen.

Das Bonner Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte soll ein Frühwarnsystem etablieren, um zukünftig frühzeitig Lieferengpässe zu erkennen.

Kritikern gehen diese Maßnahmen nicht weit genug. Zum Beispiel fordert die Linken-Bundestagsfraktion die komplette Abschaffung des Rabattsystems für Generika.

Andere fordern, dass die Produktion aus Asien noch viel stärker nach Europa zurückgeholt wird. "Entscheidend ist, dass eine Wiederansiedlung und Sicherung der pharmazeutischen Industrie in Europa in Gang gesetzt wird" , teilte zum Beispiel die Kassenärztliche Bundesvereinigung auf WDR-Anfrage mit.

Der Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller hingegen hält das für den falschen Weg. Denn so werde lediglich global nicht wettbewerbsfähige Fertigung in Deutschland dauerhaft subventioniert. Bedeutet: Zahlen müsste am Ende der Steuerzahler - oder der gesetzlich Versicherte, womöglich mit höheren Krankenkassenbeiträgen.

Der vierjährige Enno in der Mindener Kinderklinik bekommt von alldem nicht viel mit. In der Nacht muss er wegen seiner Lungenentzündung alle zwei Stunden inhalieren. Das Medikament schlägt an. Zu seinem Glück ist es vorrätig. Wer weiß, wie es das nächste Mal sein wird.