Nachdem es am Samstag in NRW noch einmal heiß und vor allem schwül war, kam es am Abend und in der Nacht punktuell zu Hitzegewittern mit Starkregen.

In Wuppertal-Ronsdorf schlug ein Blitz in den Dachstuhl eines Hauses ein. Der Dachstuhl brannte daraufhin lichterloh. Verletzte gab es laut Angaben der Feuerwehr Wuppertal jedoch nicht.

Konzertbesucher klatschnass

Wetterwarnung beim Parookaville-Festival

Vom Starkregen überrascht wurden unter anderem die Besucher des Parookaville-Festivals in Weeze. Auf dem Gelände am Flughafen, auf dem auch viele Besucher übernachteten, baten die Veranstalter die Gäste, ihre Zelte wegen des Wetters zu schließen und am Boden zu sichern.