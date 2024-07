Gelsenkirchen heißt jetzt "Swiftkirchen"

"Swiftkirchen" statt Gelsenkirchen, weil Taylor Swift nach Gelsenkirchen kommt. Der Hype ist real – und die Stadt Gelsenkirchen zieht mit. Seit Dienstag hängt das erste gelbe "Swiftkirchen"-Schild auf dem Heinrich-König-Platz in der Innenstadt.

Auf dem Ortsschild ist nicht nur der Schriftzug "Swiftkirchen" zu lesen, sondern auch ein pinkes Konterfei der US-Popsängerin abgebildet. Dazu bunte Sterne, eine Gitarre und Herzen. Und es soll nicht das einzige "Swiftkirchen"-Schild bleiben.

"Swiftkirchen"-Idee hatte ein "Swiftie" aus Emmerich

In den kommenden Tagen sollen weitere "Swiftkirchen"-Schilder folgen. Allerdings soll der neue Name nur auf Zeit bleiben, bis die Taylor Swift-Konzerte in Gelsenkirchen vorbei sind. Die Pop-Sängerin spielt am 16., 17. und 18. Juli in der Arena auf Schalke. Sie ist für ihre "Eras" Tour in Deutschland.