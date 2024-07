Wieviele lebend im Krankenhaus ankommen

Wie auch immer die Umstände der Rettung sind - am Ende zählt, ob der Patient oder die Patientin das Krankenhaus lebend erreicht. Auch das hat der SWR in seiner Datenrecherche abgefragt. Grundlage dafür sind statistische Berechnungen und Erwartungswerte des Reanimationsregisters: Konnten mehr Menschen als erwartbar lebend ins Krankenhaus transportiert werden? Oder lag der Wert über dem bundesweiten Durchschnitt? 22 Rettungsdienstbereiche in NRW konnten zumindest eine dieser Fragen mit "Ja" beantworten.

Schlechte Werte im Kreis Borken, Recklinghausen und Wesel

Weil aber nur 89 Rettungsdienstbereiche in ganz Deutschland Angaben hierzu machten, hat der SWR diese Daten mit einer exklusiven Datenauswertung der Barmer Ersatzkasse kombiniert. Deren Institut für Gesundheitssystemforschung hat berechnet, wie viele Patienten das Krankenhaus lebend erreichen sollten.

Kombiniert man die Ansätze, so ergibt sich für NRW: In einem Viertel der Rettungsdienstbereiche sterben mehr Menschen auf dem Weg ins Krankenhaus als statistisch erwartet wäre. In den Kreisen Borken, Recklinghausen und Wesel wurden in den Jahren 2020 bis 2022 deutlich weniger reanimierte Patientinnen und Patienten lebend ins Krankenhaus eingeliefert als statistisch zu erwarten wären.

Mönchengladbach profitiert vom "Pit-Stop-Verfahren"

Wie wichtig hierbei die schnelle Erstversorgung der Patienten und Patientinnen vor Ort ist, weiß auch Marc Deußen. Er ist ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes in Mönchengladbach. "Grundsätzlich wird von uns erwartet, dass wir vier von zehn Patienten, die wir reanimieren, zurück ins Leben holen" , berichtet der Notfallmediziner - und ergänzt nicht ohne Stolz: "Wir holen fast sechs von zehn zurück." Was läuft da anders in Mönchengladbach?

Marc Deußen hat das "Pit-Stop-Verfahren" mit entwickelt

Bei einem Reanimations-Notfall rückt dort bei Bedarf ein ganzer Trupp der Feuerwehr aus. "Wir treffen uns am Einsatzort und arbeiten dann in einer gewissen Choreografie zusammen, um bestmöglich den Patienten aus der Situation herauszuholen" , berichtet Deußen. Er hat das so genannte "Pit-Stop-Verfahren" 2019 mit entwickelt: "Das heißt, der eine ist wie im Boxenstopp für die Reifen zuständig, der eine fürs Betanken und der andere, um den Motor zu checken."

Der "Angriffstrupp", der normalerweise das Feuer löscht, ist in diesem Fall dann für die Herzdruckmassage und die Defibrillation zuständig. Der "Wassertrupp", der normalerweise das Wasser heranschafft, für die Medikamentengabe. "Wichtig ist, dass die einzelnen Leute sich nicht auf den Füßen stehen, dass jeder eine klar definierte Aufgabe, eine eigene Rolle hat" , erklärt der Notfallmediziner.

Ersthelfer per App zum Einsatzort

Auch Günther Habke konnten die Mönchengladbacher Einsatzkräfte so reanimieren. Sein Leben verdankt der 63-Jährige aber zuallererst seiner Frau. Sie hatte ihn leblos im Flur gefunden und die ersten Reanimationsversuche unternommen, bis die Rettungskräfte eintrafen.

"Wenn einem Patienten der Motor ausgegangen ist und der Patient tot und schon halb im Himmel ist, kann man nichts verkehrt machen." Notfallmediziner Marc Deußen

Die Überbrückungszeit bis zum Eintreffen der professionellen Einsatzkräfte kann wie bei Günther Habke entscheidend sein. Deshalb setzen viele Rettungsdienstbereiche im Notfall auch auf freiwillige Retter, die sich im Fall der Fälle bereits in der Nähe befinden. Per Smartphone-App werden diese Ersthelfer über einen Notfall in ihrer Nähe informiert und können so schnell am Einsatzort sein.

Das Problem dabei: Nicht jeder Kreis setzt auf die Hilfe per App. Zudem gibt es nicht die eine App, die freiwillige Retter im Notfall alarmiert, sondern mehrere, untereinander nicht kompatible System. Deutschland gleicht hier - wie so oft - einem Flickenteppich. Und nicht nur Deutschland: Auch in NRW setzen die Kreise auf unterschiedliche Apps zur Alarmierung, wenn sie denn überhaupt ein System anbieten.