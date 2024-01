Duisburg auf dem letzten Platz bei ADAC -Umfrage zu Mobilität in Städten • Mit dem Fokus "Mobil in der Stadt" hat der ADAC untersucht, wie gut oder schlecht die Angebote für Autofahrer, ÖPNV-Nutzer, Radfahrer und Fußgänger in 15 deutschen Städten ist. In NRW wurden sowohl die Einwohner als auch die Besucher von Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen und Köln befragt. Insgesamt wurden in jeder Stadt 600 Interviews geführt. Am zufriedensten waren deutschlandweit demnach die Menschen in Dresden, Schlusslicht der Umfrage wurde Duisburg.

Messe "Jagd und Hund" startet • In Dortmund beginnt heute die Messe "Jagd und Hund". Dabei dreht sich bis Sonntag alles um die Jagd - von der Waffe bis zum Hochsitz. Der Branchentreff ist nach Veranstalterangaben die größte Messe ihrer Art in Europa. In Deutschland gibt es aktuell weit über 400.000 Jägerinnen und Jäger - so viele wie noch nie, sagt der Deutsche Jagdverband.