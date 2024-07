Wie Städte die Touristen zu mehr Umweltbewusstsein bringen wollen

Auf den ersten Blick ist so ein Städtetrip eine positive Sache für alle Beteiligten. Die Besucher kommen an einen Ort, der ihnen kulturelle Angebote, tolle Freizeitaktivitäten, attraktive Unterkünfte und leckere Restaurants bietet und an dem sie einfach mal vom Alltag ausspannen können. Auf der anderen Seite freuen sich die Betreiber von Hotels, Restaurants, Theatern und anderen Einrichtungen über Gäste, die ihr Geld bei ihnen ausgeben.

Das Problem an der Sache: die Umweltbelastung. Nirgends sieht man die Auswirkungen von Tourismus so deutlich wie in Venedig. Bis zu 100.000 Touristen pro Nacht übernachten zu Spitzenzeiten in der italienischen Stadt. Die vielen Menschen, die sich tagsüber durch Venedig schieben, bringen nicht nur Geld in die Lagunenstadt, sie richten auch Schäden an.

Regeln, Strafen und eine Tagesgebühr für Kurzurlauber

Um die Auswirkungen zu reduzieren, setzt Venedig bereits seit längerem auf einen umfangreichen Regelkatalog, an den sich Besucher halten müssen, sonst drohen empfindliche Bußgelder. So wird beispielsweise das Schwimmen in den Wasserstraßen mit 350 Euro bestraft. Wer sich auf Mauern, Brückenstufen oder auf den Boden setzt und sein Picknick auspackt, um dort zu essen, muss bis zu 200 Euro berappen. Fehlt auch noch die Oberbekleidung, sind weitere 200 Euro fällig.

Am Montag endete noch eine andere Maßnahme, mit der die Besucherströme ausgebremst werden sollten. Seit dem 25. April hatte die Stadt an jedem Wochenende fünf Euro Eintritt von Kurzurlaubern verlangt. Eigentlich sollte damit erreicht werden, dass weniger Touristen nach Venedig kommen. Aufgrund der 2,2 Millionen Euro, die an den sieben Wochenenden (der 13. und 14. Juli sind noch nicht eingerechnet) eingenommen wurden, stellte sich jedoch heraus: Der Versuch hat nicht viel gebracht. Der Touristenandrang blieb trotz Eintritt extrem hoch.