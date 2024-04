Zusammengestellt von Christian Zelle und Sabine Schmitt aus dem WDR Newsroom.

Solingen - Hausbrand und mutmaßlicher Macheten-Angriff durch denselben Täter? • Der Hausbrand in Solingen mit vier Toten vor zwei Wochen und ein mutmaßlicher Angriff mit einer Machete am Montag stehen möglicherweise in einem Zusammenhang. So berichtet es die Deutsche-Presse-Agentur. Bestätigen wollte das die Staatsanwaltschaft Wuppertal dem WDR bisher noch nicht. Sie nimmt heute Mittag gemeinsam mit der Polizei zu beiden Fällen Stellung.

Am Montag war in Solingen ein 40 Jahre alter Mann wohl mit einer Machete lebensgefährlich verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus. Als Verdächtigen nahm die Polizei einen 39-Jährigen fest. Gegen ihn werde wegen versuchter Tötung ermittelt.

Wie und ob die Fälle zusammenhängen, wollen die Ermittler heute auf der Pressekonferenz darstellen. Die Brandstiftung in dem Solinger Wohnhaus vor zwei Wochen stufen die Ermittler inzwischen als vierfachen Mord ein. Sachverständige hatten Spuren von Brandbeschleuniger im hölzernen Treppenhaus entdeckt.

Nachrichten aus NRW

Tagebau Hambach

Studie: Braunkohle-Tagebau stößt mehr Methan aus als angegeben • Der Ausstoß von klimaschädlichem Methan im deutschen Braunkohletagebau wird laut Deutscher Umwelthilfe (DUH) massiv unterschätzt. Einer Studie der DUH und der britischen Organisation Ember Climate zufolge könnte der Braunkohletagebau 184 Mal mehr Methan ausstoßen als offiziell angegeben. Laut der Analyse, die heute in Berlin veröffentlicht wird, ist Deutschland eines der Länder mit der größten Diskrepanz zwischen angegebenen und von Studien geschätzten Emissionen.

Ramadan-Fest beginnt • In NRW leben etwa 1,5 Millionen Musliminnen und Muslime. Für sie beginnt heute mit dem Ende des Fastenmonats Ramadan das dreitägige Ramadan-Fest. Vier Wochen lang hatten Gläubige von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang unter anderem auf Essen und Trinken verzichtet. Das so genannte Fastenbrechen ist für gläubige Muslime eines der wichtigsten Feste. Schon gestern Abend haben viele zum Ende des Ramadan gemeinsam das Fasten gebrochen und zusammen gefeiert.

Umstrittener Polizeieinsatz in Düsseldorf vor Gericht • Das Verwaltungsgericht Düsseldorf beschäftigt sich heute mit drei Klagen gegen die Polizei. Bei einer Demo gegen das NRW-Versammlungsrecht im Sommer 2021 waren etwa 300 Demonstranten eingekesselt worden. Aus Sicht der Kläger war der Polizeieinsatz unverhältnismäßig und die stundenlange Einkesselung von Demonstranten ein rechtswidriger Eingriff in die Versammlungsfreiheit. Die Polizei hält den Einsatz für gerechtfertigt. Auf der Demo seien Pyrotechnik abgebrannt und Beamte angegriffen worden.

Weitere Themen

Entscheidung über unbefristete ÖPNV -Streiks fällt • Heute Nachmittag wird sich wohl entscheiden, ob es wieder Streiks im Nahverkehr in NRW geben wird. Die Gewerkschaft Verdi will das Ergebnis der Urabstimmung im Tarifkonflikt bekannt geben. Bis gestern konnten die Gewerkschaftsmitglieder abstimmen - heute wird ausgezählt. Wenn drei Viertel mit "ja" gestimmt haben, dann könnte es unbefristete Streiks im Nahverkehr in NRW geben. Wann die losgehen könnten, ist aber unklar. Verdi fordert für die etwa 30.000 Beschäftigten in NRW mehr Geld, aber auch zusätzliche freie Tage.