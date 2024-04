"Gehsteigbelästigungen" machen Schwangerschaftsberatung zum Spießrutenlauf

Pro Familia: Gehsteigbelästigung greift in Rechte der Frauen ein

Pro Familia sei bislang selten von solchen Vorfällen betroffen und könne den Beratungsstellenbetrieb so organisieren, dass Klientinnen " so wenig Kontakt wie möglich zu den Abtreibungsgegnern haben ". Arztpraxen wie die von Hänel oder auch die Gynaikon-Klinik in Dortmund träfe das eher. So habe es etwa in Dortmund in den vergangenen beiden Jahren Proteste gegeben, und die zuständige Ärztin, Mitarbeitende sowie der Vermieter des Gebäudes seien belästigt und bedroht worden.

Das " Phänomen der Gehsteigbelästigungen " sei zwar nicht flächendeckend, nehme aber seit Jahren zu: " Gehsteigbelästigungen greifen in das Recht der Betroffenen ein, sich zum Thema Schwangerschaftskonflikt beraten zu lassen, daher beobachten wir diese Entwicklung mit großer Sorge ", sagt Pro Familia. Wenn der Bundestag am Mittwoch in erster Lesung über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Eindämmung der Belästigung berät, ist man der Einstufung als Ordnungswidrigkeit einen Schritt näher - diese könnte immerhin mit maximal 5.000 Euro bestraft werden, was die Sorgen der Beratungsstellen verringern dürfte.

Bevor es so weit ist, werden allerdings noch zwei weitere Lesungen im Bundestag und ein zweiter Durchgang im Bundesrat folgen.