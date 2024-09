Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen euch Christian Zelle und Jörn Seidel.

THEMA DES TAGES

Starker Anstieg bei Atemwegserkrankungen • Das Robert Koch-Institut hat einen deutlichen Anstieg sowie eine für diese Jahreszeit hohe Zahl der Erkältungen festgestellt. Demnach haben 6.900 von 100.000 Menschen in der vergangenen Woche eine akute Atemwegsinfektion gehabt - ein Anstieg um 33 Prozent zur Vorwoche.

Rhinoviren bestimmen dabei das Krankheitsgeschehen, gefolgt vom Coronavirus SARS-CoV-2. Covid 19, wie es auch genannt wird, werde vorwiegend bei älteren Patienten und Patientinnen mit schweren akuten respiratorischen Infektionen diagnostiziert, so das RKI. Insgesamt dominieren allerdings milde Krankheitsverläufe, und die Krankenhauseinweisungen seien gegenüber der Vorwoche deutlich gesunken.

Auf dem Land ist es mit einer schwereren Atemwegserkrankung nicht immer einfach, schnell ärztliche Hilfe zu bekommen. Deswegen vergibt NRW seit wenigen Jahren Studienplätze in der Medizin unter der Voraussetzung, dass die Absolventen später als Hausarzt in einer unterversorgten Region des Landes praktizieren - die Landarztquote. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) zieht heute eine erste Bilanz. Mit der Situation der Hausärzte beschäftigt sich auch der heutige 45. Hausärztinnen- und Hausärztetag in Berlin. Dort wird man sich auch dazu äußern, welche gesundheitspolitischen Initiativen derzeit besonders erforderlich seien.

WEITERE NACHRICHTEN

Zwei tote Schülerinnen bei Auto-Unfall in Toskana • Bei einem Verkehrsunfall in der Toskana sind am Abend zwei junge Frauen ums Leben gekommen. Die beiden Teenager - Jahrgang 2005 und 2006 - wurden in dem Ort Lido di Camaiore am Mittelmeer von einem Auto erfasst, das aus zunächst ungeklärten Gründen in eine Gruppe von Fußgängern fuhr, wie die Gemeinde mitteilte. Nach dpa-Informationen handelt es sich bei den Todesopfern um Schülerinnen aus Nordrhein-Westfalen, die auf Klassenfahrt waren. Laut Polizei hatte die Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.

Auch Ungarn will Ausstieg aus EU-Asylsystem • Auch die Regierung Ungarns um Ministerpräsident Viktor Orban will aus dem Asylsystem der Europäischen Union aussteigen. Das teilte der ungarische Europaminister Janos Boka mit. "Gegen illegale Migration ist hartes Vorgehen notwendig", schrieb er auf X. Zuvor hatten bereits die Niederlande bei der EU-Kommission den Ausstieg aus den Asylregeln beantragt. Dass die Niederlande und Ungarn damit Erfolg haben, gilt allerdings als unwahrscheinlich. Dafür müssten alle 27 EU-Staaten zustimmen.

Furcht vor Eskalation nach zweiter Explosionswelle im Libanon • Nach der gestrigen weiteren Welle von Explosionen im Libanon wächst die Furcht vor einer weiteren Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah. Das Gesundheitsministerium in Beirut teilte am Abend mit, die Zahl der Todesopfer sei auf 20 gestiegen. Zudem seien bei den erneuten Explosionen zahlreicher Kommunikationsgeräte 450 Menschen verletzt worden. Das Weiße Haus in Washington warnte vor einer "Eskalation jeglicher Art". Nach Ansicht von UN-Generalsekretär Guterres könnten die Explosionen eine Vorbereitung auf einen massiven Angriff sein. Der israelische Verteidigungsminister Galant kündigte eine "neue Phase" des Krieges mit einem Fokus auf den Norden an.