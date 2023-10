Landarztquote: Die Rettung gegen Ärztemangel?

Eigentlich war Inga Sellmann Krankenschwester in Dortmund - doch schon als Schülerin hatte sie davon geträumt, Ärztin zu werden. Ihr Abi von 1,6 reichte allerdings nicht aus für ein Medizinstudium. " Als man sich dann für die Landarztquote bewerben konnte, habe ich mich sofort beworben" , erzählt sie. 2020 bekam sie den ersehnten Studienplatz für Medizin an der Uni in Essen.

Mit der " Landarztquote ", die NRW seit 2019 und als erstes Bundesland überhaupt anbietet, will das Land Bewerber locken, deren Abi-Durchschnitt für ein Medizinstudium nicht ausreicht. Sie müssen sich vertraglich verpflichten, nach dem Studium mindestens zehn Jahre lang als Hausarzt oder -ärztin in einer unterversorgten Region auf dem Land zu praktizieren. Mögliche Fachrichtungen sind dabei Innere Medizin, Allgemeinmedizin oder Kinderheilkunde.

"Menschen über viele Jahre betreuen"

Vom Land zurück auf's Land: Inga Sellmann

Für Inga Sellmann passte das perfekt: Aufgewachsen ist die 25-Jährige selbst auf dem Land - in der Nähe von Hagen. Sie könne sich sehr gut vorstellen, nach dem Studium auch wieder auf dem Land zu leben, sagt sie und auch dort als Ärztin zu praktizieren. Im Krankenhaus sei ihr der Patientenkontakt oft zu kurz gekommen: " Patienten sind dort oft nur ein Blatt Papier mit ein paar Blutwerten darauf." Sie wolle aber gerne den langjährigen Kontakt zu Patienten. Da sei die Hausarztpraxis auf dem Land genau das, was sie wolle. " Man betreut Menschen über viele Jahre, mehrere Generationen, man macht Hausbesuche, das ist einfach schön."

Immer weniger Hausarztpraxen auf dem Land

Hintergrund der Landarztquote ist ein immer größer werdender Ärztemangel in den ländlichen Gebieten Nordrhein-Westfalens. Mehr als die Hälfte aller Arztpraxen in NRW (56 Prozent) befindet sich in städtischen Gebieten mit dichter Besiedlung. Nur vier Prozent liegen in dünn besiedelten, meist ländlichen Gebieten.