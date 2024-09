Explosionen zu ähnlichen Zeiten mit Sprengsätzen in Tüten

Parallelen zwischen den beiden Explosionen gibt es auf jeden Fall - zeitlich wie auch im Ablauf. Der Sprengsatz am Montag wurde laut Polizei am Montag um 5.45 Uhr vor dem Vanity Club platziert, ebenfalls in einer Tüte. Diese sei ebenfalls explodiert. " Ob es einen Zusammenhang gibt, genau das wird jetzt geprüft ", sagt Hüwe. Es gebe zwei Ermittlungsgruppen, und wenn sich Schnittpunkte der Taten ergebe, würden diese " auf kurzem Dienstweg " geprüft.

Verdächtiger platziert Sprengstoff vor dem Vanity Club.

Zu den verwendeten Sprengstoffen machte die Polizei keine Angaben. Man müsse abwarten, " was genau explodiert ist ". Da seien externe Gutachten angefordert. Die Experten der Ermittlergruppe gehen davon aus, dass " es sich um eine Art Brandbeschleuniger gehandelt haben muss ".

Es gebe keine Hinweise darauf, dass die Explosionen gegen Menschen gerichtet seien. Gebäude seien das Ziel gewesen, so die Polizei. Die Motive sind dabei völlig unklar, Hinweise auf organisierte Kriminalität lägen bis dato " überhaupt nicht vor ".

Gerüchte über Verwicklung der "Mocro-Mafia"

Gäbe es solche Hinweise, werde man auch mit anderen Behörden zusammenarbeiten, gegebenenfalls auch länderübergreifend. Letzteres zielt wohl darauf ab, dass bereits Gerüchte kursieren, die "Mocro-Mafia" aus den Niederlanden können in Explosionen verwickelt sein, von denen es in den vergangenen Wochen eine ganze Reihe in NRW gab - neben Köln auch in Duisburg und Engelskirchen.

Unter dem Begriff "Mocro-Mafia" werden Drogenhändler aus dem Nachbarland zusammengefasst, die teils eine marokkanische Herkunft haben. Frühere Explosionen in NRW sollen nach vorläufigen Erkenntnissen der Polizei mit Auseinandersetzungen zwischen Drogenbanden auch aus den Niederlanden in Verbindung stehen. Explosionen vor Hauseingängen sind ein oft angewandtes Drohmittel.

Scharfe Granate unter brennendem Auto in Köln-Ostheim gefunden

Bezüglich der Zusammenarbeit auf höheren Ebenen verwies Hüwe auf einen weiteren Einsatz mit einem brennenden Auto in der Nacht auf Mittwoch - gegen 2.45 Uhr. Da haben Polizisten auf dem Uta-Renn-Platz in Köln-Ostheim nach dem Feuerwehreinsatz unter dem Auto eine scharfe Handgranate entdeckt. Hinzugezogene Spezialisten des LKA sprengten die Granate am Fundort. Ermittler gehen von Brandstiftung aus, und hier ermittelten " die Kollegen der organisierten Kriminalität ".

Was die jüngsten beiden Explosionen in Köln betrifft, betont die Polizei Köln indes, dass es derzeit keine Hinweise auf organisierte Kriminalität gebe. Obwohl noch vieles im Unklaren sei, habe man bei der Polizei registriert, dass es jetzt mehrere Explosionen sowie auch Schüsse auf ein Haus gab und werde die Medien am Donnerstag über die Vorfälle informieren. Weil viele Spekulationen kursierten, wolle man die ganzen Vorfälle bei dieser Gelegenheit " einordnen ".

Große Hoffnung setzt die Polizei auf die öffentliche Fahndung nach dem mutmaßlichen Verursacher der ersten Explosion mit Hilfe eines Fotos aus der Videoaufzeichnung - Hüwe: " Wir hoffen uns jetzt durch Zeugen den Aufenthaltsort aber auch die Identität herauszufinden, um ihn dann auch direkt aufzugreifen. "

Hinweis: Die Pressekonferenz der Kölner Polizei und Staatsanwaltschaft werden wir in einer Sondersendung WDR aktuell am Donnerstag, 19.09.2024, ab 13.55 Uhr live streamen.

Unsere Quellen:



Polizei Köln

Reporter vor Ort

Nachrichtenagentur dpa

Über dieses Thema berichten wir im WDR am 18.09.2024 auch im Fernsehen: Aktuelle Stunde, 18.45 Uhr.