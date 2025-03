London-Heathrow nach Brand lahmgelegt - Flugausfälle auch in NRW

Auswirkungen in Düsseldorf und Köln/Bonn

Das hat auch Folgen für Flughäfen in NRW: In Düsseldorf fallen nach Angaben einer Flughafensprecherin 18 Verbindungen aus. Eine Eurowings-Sprecherin äußerte die Hoffnung, den Betrieb Richtung London am Abend wieder aufnehmen zu können.

In Köln/Bonn wurden inzwischen fünf Flüge annulliert, teilte der Airport auf WDR -Anfrage mit. Rund 1.000 Fluggäste seien betroffen.

Keine Hinweise auf Sabotage in London- Heathrow

Brand am Flughafen London-Heathrow

Ein Brand in einem Umspannwerk, das den Flughafen London-Heathrow versorgt, hatte in der vergangenen Nacht zu einem Stromausfall geführt. Auf der Internetseite des Airports heißt es, die Schließung werde aus Sicherheitsgründen den ganzen Tag andauern. In der Nacht zu Samstag soll der Betrieb wieder aufgenommen werden.

Von dem Stromausfall betroffen waren in London auch 62.000 Häuser und Wohnungen. Und für die Flugindustrie dürften Millionenschäden entstanden sein, schreiben britische Medien. Außerdem strandeten tausende Reisende am Flughafen Heathrow.

Die Brandursache ist noch unklar

Die Londoner Polizei geht derzeit nicht von Sabotage aus, schaltet aber vorsorglich ihre Anti-Terror-Einheit ein. Die Brandursache im Umspannwerk ist noch unklar. Die Polizei arbeite mit der Feuerwehr daran, diese zu klären, teilte die Metropolitan Police mit. Obwohl es aktuell keinen Hinweis auf vorsätzliches Handeln gebe, halte man sich alle Richtungen offen.

