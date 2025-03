Frühling und Saharastaub - auch spektakuläre Sonnenuntergänge möglich

Wer die Sonne genießt, dürfte heute in NRW voll auf seine Kosten kommen: Es soll verbreitet und auch am Nachmittag sonnig werden, hier und da mit durchziehenden Wolken. Dazu liegen die Temperaturen bei etwa 20 Grad. Am Wochenende soll es dafür aber vereinzelt regnen und auch kurze Gewitter seien nicht ausgeschlossen, sagt Milena Furman aus der WDR-Wetterredaktion.

Sonnenuntergänge: Vielleicht schon mal die Kamera bereitlegen

Und die Krönung könnte es dann am Abendhimmel geben: "Spektakuläre Sonnenuntergänge sind bei uns im Westen durchaus möglich" sagt Andreas Wagner, Meteorologe aus dem ARD-Wetterkompetenzzentrum. Das schätzt auch die WDR-Wetterredaktion so ein.

Vielleicht macht es also Sinn, die Kamera schon mal bereit zu legen. Solche Sonnenuntergänge könnte es auch wegen des Saharastaubs geben, der schon heute in NRW aufzieht, und abends für besondere Farben sorgen kann. Laut ARD-Wetterkompetenzzentrum soll es in NRW bis morgen Vormittag eine hohe Konzentration an Saharastaub in NRW geben.