WEITERE NACHRICHTEN

Feuerpause für Gazastreifen in Sicht? • Die islamistische Hamas hatte am Montagabend einem Vermittler-Vorschlag für eine Waffenruhe zugestimmt. Israel lehnt den Vorschlag bisher ab, er sei weit von grundlegenden Forderungen entfernt. Man werde trotzdem eine Delegation nach Ägypten schicken, hieß es. Wenige Stunden nach der Zustimmung der Hamas zum Vermittler-Vorschlag griff die israelische Armee Ziele der Hamas im Osten der Stadt Rafah an. Laut einem örtlichen Krankenhaus gab es bei den Angriffen auf Rafah fünf Tote.

CDU diskutiert über Grundsatzprogramm • Die CDU will sich heute inhaltlich neu aufstellen. Auf dem Parteitag in Berlin stimmen die Delegierten über ein neues Grundsatzprogramm ab. Es ist das vierte in der Geschichte der CDU. Absetzen will sie sich mit mehr konservativen Positionen - mit strengeren Asylregeln und einem wörtlich "weltoffenen Patriotismus". Zu diesem gehört für die CDU auch eine deutsche Leitkultur. Gestern war beim Parteitag über die Parteiführung abgestimmt worden. Friedrich Merz bleibt Chef der CDU. Er erhielt knapp 90 Prozent der gültigen Stimmen, ohne Enthaltungen.

Überflutung in Wenden - Feuerwehr und THW im Großeinsatz • Starkregen hat am Montagabend im Sauerland für viele Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Besonders betroffen war die Gemeinde Wenden im Kreis Olpe. Dort war der Bach Großmicke über die Ufer getreten. Etwa 150 Einsatzkräfte waren vor Ort. Mehrere Anwohner sollten ihre Häuser verlassen, da der Strom abgeschaltet worden war.

Wahl-O-Mat geht an den Start • Noch gut einen Monat ist es hin bis zur Europawahl. Doch welche Partei passt zu mir? Das herauszufinden, vor allem wenn es um europapolitische Themen geht, ist manchmal gar nicht so einfach. Bei der Wahlentscheidung könnte der sogenannte Wahl-O-Mat helfen. Das Frage- und Antwort-Tool geht heute online.

A1 bleibt bis 13 Uhr gesperrt • Die A1 bei Kamen bleibt zwischen Kamen-Zentrum und Unna-Zentrum noch länger gesperrt als zunächst angekündigt - nämlich bis 13 Uhr. Nach einem schweren Auffahrunfall mit drei Lkw muss dort in Richtung Köln die Fahrbahndecke erneuert werden.

Isaak bei den Proben zum deutschen ESC-Vorentscheid 2024

Erstes Halbfinale beim ESC • Beim ersten Halbfinale des Eurovision Songcontest heute in Malmö präsentiert der deutsche Act Isaak seinen Song zum ersten Mal vor Publikum - wenn auch außer Konkurrenz. Denn die Finalteilnahme ist Deutschland immer sicher. Der ESC findet unter stärksten Sicherheitsvorkehrungen statt. Hintergrund sind die erwarteten Proteste wegen der Teilnahme Israels sowie Schwedens Terrorwarnstufe.

BVB will ins Champions League-Finale • Es kribbelt schon bei allen Borussen: Heute Abend kann der BVB in Paris den Einzug ins Champions League-Finale klarmachen. In Dortmund werden die Kneipen pickepackevoll sein, dazu werden sich viele Dortmunder auf den Weg nach Frankreich machen. Das Hinspiel hat der BVB mit 1:0 gewonnen. Es wäre der dritte Finaleinzug nach 1997 und 2013.

DAS WETTER IN NRW

Es bleibt nass • Der Dienstag startet mit dichten Wolken. Vor allem vom Rheinland bis ins Siegerland regnet es noch etwas. Am Nachmittag lockert es stellenweise auf. Einzelne Schauer sind aber noch möglich. Die Luft erwärmt sich auf 16 bis 20 Grad, oberhalb von 500 Metern werden 12 bis 15 Grad erreicht.