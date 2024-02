Grammys, Football, Gelsenkirchen: Wie Taylor Swift die Welt bewegt

Das "Album des Jahres" gilt auch im Streaming-Zeitalter immer noch als Königskategorie bei den Grammys, dem wichtigsten Musikpreis der Welt. Wer hier gewinnt, gehört zur "Crème de la Crème" im Rock und Pop. Und sich diese Trophäe zu sichern, ist gar nicht so einfach: Den Beatles, Fleetwood Mac oder Michael Jackson gelang das beispielsweise nur einmal, Elton John, Bruce Springsteen oder Madonna nie.

Taylor Swift hingegen ist seit Sonntag Rekordhalterin: Mit ihrem Album "Midnights" räumte die Sängerin bereits zum vierten Mal die begehrte Trophäe ab. So oft schaffte das bislang niemand.

Server brechen zusammen bei Album-Vorbestellungen

Bei ihrer Dankesrede kündigte Swift ein neues Album an, das im April erscheinen soll und direkt so zahlreich vorbestellt wurde, dass die Server mancher Online-Shops stellenweise in die Knie gingen. Dazu kommt Swifts laufende "Eras"-Welttournee, die als erfolgreichste Tour aller Zeiten gilt und die voraussichtlich über eine Milliarde Dollar einspielen wird.

Auch in Deutschland sind in diesem Sommer sieben Konzerte in den größten Stadien geplant - in Hamburg, München und auf Schalke. Keine Frage: Taylor Swift ist gerade der wohl größte Popstar der Welt.