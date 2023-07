London, Paris und ... Gelsenkirchen: Warum Taylor Swift in den Pott kommt

Und wie begründet Taylor Swift selbst, dass sie gleich drei Mal nach Gelsenkirchen kommt? Ganz einfach - es liege an der " überwältigenden Nachfrage ", heißt es auf ihrer Website. Immerhin liegt das letzte Konzert der Sängerin in Deutschland schon etliche Jahre zurück, das war 2015. " Seitdem hat sie in Europa noch mehr Fans dazugewonnen, die alle nur darauf warten, sie endlich live zu erleben ", sagt McNutt. Ihre Shows gelten als spektakulär, dauern auf ihrer aktuellen Tour drei Stunden lang. " Da kann ich mir vorstellen, dass die Größe der Spielstätte bei der Tourplanung viel entscheidender war als die Stadt selbst ", so Nutt.

Übrigens: In Kanada hat sich sogar der Premierminister eingeschaltet, um den Superstar endlich in sein Land zu holen. Unter einen Tweet von Taylor Swift schrieb er: "It’s me, hi. I know places in Canada would love to have you. So, don’t make it another cruel summer. We hope to see you soon." Ein grausamer Sommer wird es in Gelsenkirchen zum Glück nicht. Zumindest nicht aus Sicht der Taylor Swift-Fans.

