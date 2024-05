Wahl-O-Mat zur Europawahl ist online: Wen soll ich wählen?

Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) hat den Wahl-O-Mat veröffentlicht. Damit können sich Wählerinnen und Wähler über die anstehende Europawahl informieren.

Gut einen Monat vor der Wahl des neuen EU -Parlaments haben Wähler so die Möglichkeit zu überprüfen, welche der teilnehmenden Parteien am ehesten die Werte vertreten oder Ziele verfolgen, die ihnen selbst wichtig sind. Der WDR ist eine Kooperation mit der bpb eingegangen. Alle Interessierten können so den Wahl-O-Mat direkt in diesem Beitrag ausprobieren: