Nachrichten aus NRW

Ein Handball-Feld wo sonst Fußball gespielt wird.

Weltrekordspiel zum Start der Handball-EM in Düsseldorf • Heute beginnt die erste Handball-Europameisterschaft in Deutschland. Und gleich zu Beginn wird es einen Weltrekord geben: 53.000 Zuschauer sind im Stadion in Düsseldorf dabei, wenn Deutschlands Handballer ab 20.45 Uhr gegen die Schweiz spielen. So viele haben noch nie ein Handballspiel gesehen. Der Bahnstreik könnte die Anreise erschweren. Die Straßenbahnen in Düsseldorf fahren dafür in höherer Taktung zur Arena. Außerdem stehen rund ums Stadion mehr Parkplätze als sonst zur Verfügung.