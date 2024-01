Rodeln, Skifahren, Schlittschuhlaufen

Ab auf die Piste

Oder Sie gehen es noch etwas sportlicher an und nutzen die tollen Wintersportbedingungen. Ob im Sauerland, in der Eifel oder im Bergischen Land - Möglichkeiten zum Rodeln, Skifahren oder Snowboarden gibt es jede Menge in NRW. Vielleicht haben Sie ja sogar noch Resturlaub, den Sie verfeiern können, und machen einen spontanen Ausflug in die Kälte. Und wann waren Sie eigentlich das letzte Mal Schlittschuhlaufen? Einen besonders schönen Ort zum Schliddern und Gleiten gibt es in Bergkamen. Dort kann man an einem früheren Kohleumschlagplatz, der heute als Yachthafen dient, seine Kreise ziehen. Und weil es derzeit so schön kalt ist, hat die Eisbahn an der Marina Rünthe eine Woche länger geöffnet als geplant. Und abends, wenn die Läuferinnen und Läufer von der Bahn sind, kann man dort sich dort im Eisstock- und Lattlschießen versuchen.

Deiche werden stabilisiert

Auch in den Hochwassergebieten hilft Frost