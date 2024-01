Bahn-Streik zum Handball-EM-Start: Was Besucher wissen müssen

Mehr als 50.000 Fans haben sich Tickets für den Eröffnungsspieltag bei der Handball-Europameisterschaft in der Düsseldorfer Arena gekauft. Die Veranstalter sagen, dass noch nie so viele Menschen vor Ort ein Handball-Spiel verfolgt haben.

In dem Fall sind es sogar zwei Spiele. Nacheinander treten erst Frankreich gegen Nordmazedonien an und dann Deutschland gegen die Schweiz.

Mehr Parkplätze bei der Handball-EM wegen Bahnstreik

Mitten in die Planungen kam die Meldung, dass die Lokführer von Mittwoch an streiken wollen. Die Anreise nach Düsseldorf per Zug könnte also schwierig werden. Die Stadionbetreiber von D.Live beschäftigt das zwar, allzu große Sorgen machen sie sich aber nicht.