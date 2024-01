Bauernproteste für nächste Woche geplant

Diesmal sind es nicht die Umwelt-Aktivisten der "Letzten Generation", sondern die Landwirte, die den Verkehr an vielen Stellen im Land lahmlegen wollen: Um gegen die Sparpläne der Bundesregierung zu demonstrieren, haben Landwirtschaftsverbände eine " Protestwoche " angekündigt. Am Donnerstag ruderte die Ampel zwar zurück und kündigte an, die geplanten Kürzungen teilweise doch nicht vorzunehmen. Doch das reicht den Bauern nicht.

Bauern planen Aktionen im ganzen Land

Zum Auftakt der Proteste am Montag wollen die Landwirte mit ihren Traktoren Kreuzzungen und Auffahrten blockieren und an vielen Stellen im Land den Verkehr lahmlegen. Aktionen wurden unter anderem für Paderborn, Münster, Wuppertal, Aachen und Düsseldorf angekündigt. In der Nähe von Düren soll am Montagmorgen die Autobahn A4 zwischen Merzenich und Langerwehe blockiert werden.

Als Höhepunkt der Proteste ist am 15. Januar eine Großdemonstration in Berlin geplant. Die Bauern wollen mit ihren Blockadeaktionen vor allem gegen die Kürzung von Subventionen protestieren.

Regierung nimmt angekündigte Kürzungen teilweise wieder zurück

Am Donnerstag teilte die Bundesregierung überraschend mit, dass das Kfz-Steuerprivileg in der Landwirtschaft weiter bestehen bleibe. Bislang zahlen Landwirte für ihre Fahrzeuge keine Kfz-Steuer. Man wolle auf die Abschaffung dieser Vergünstigung verzichten, um den " zum Teil erheblichen bürokratischen Aufwand " für die betroffenen Unternehmen zu vermeiden, hieß es jetzt aus Berlin. Auch die Abschaffung der Steuererleichterungen bei Agrardiesel soll nun nicht mit einem Schritt, sondern in mehreren Stufen eingeführt werden. Landwirtschaftsbetriebe können sich derzeit die Energiesteuer für Diesel teilweise zurückerstatten lassen - mit einer Vergütung von 21,48 Cent pro Liter.

Mit der Abschaffung des Steuerprivilegs für Forst- und Landwirtschaft sollten Mehreinnahmen von 480 Millionen Euro entstehen, durch die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel hofft der Bund auf Mehreinnahmen von bis zu 440 Millionen Euro.

Bauern: " Beide Kürzungen müssen vom Tisch "

Landwirte Puckert und Rohlmann (v.l.)

Den Landwirten sind die neuen Zugeständnisse aber nicht genug - sie wollen ihre Begünstigungen komplett erhalten, wie Bauernpräsident Joachim Rukwied bekräftigte: " Beide Kürzungen müssen vom Tisch ". Der Kreisvorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbands Steinfurt, Albert Rohlmann, sprach im WDR-Interview nur von einem Teilerfolg: " Wir bleiben bei unseren Forderungen. Für uns müssen die geplanten Kürzungen ersatzlos gestrichen werden." Die Aufregung bei den Landwirten sei auch deshalb so groß, weil die Ankündigungen der Bundesregierung ausgerechnet kurz vor Weihnachten kamen, " eine Zeit, in der wir zur Ruhe kommen. Das ist uns in diesem Jahr nicht vergönnt."

Die zusätzlichen Kosten, die durch die Streichungen entstehen, würden die Landwirte "nicht die Existenz kosten" , räumt Andreas Puckert, Landwirt aus Saerbeck-Sinningen, ein. "Aber es ist eine kleine Schraube, ein kleines Rädchen: Ausgaben steigen und Erlöse sinken." Der Protest richte sich nicht nur gegen die Streichung der Agrardieselbeihilfe und Steuerbefreiung, " sondern gegen den ganzen Strauß an Gesetzen, Verordnungen, der uns in letzter Zeit auferlegt worden ist “. Man wisse nicht, " was noch weiter kommt und was uns weiter auferlegt wird".

NRW-Landwirtschaftministerin unterstützt Aktionswoche

Unterstützung für ihr Festhalten an der Aktionswoche bekommen die Landwirte von NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU): " Was die Bundesregierung aktuell anbietet, ist nicht akzeptabel. Ich fordere weiterhin eine vollständige Rücknahme der Streichung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel – und kein Stückwerk. " Die Bauern bräuchten " klare Zukunftsperspektiven und sichere Rahmenbedingungen ". Gorißen kündigte an, an der für den 15. Januar in Berlin geplanten Großdemo der Landwirte teilzunehmen.

Auch Lkw-Fahrer wollen protestieren

Neben den Bauern haben auch Lkw-Fahrer und verschiedene Speditionsverbände wie der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) angekündigt, sich an den Protesten zu beteiligen. In Remscheid könnten nach WDR-Informationen auch Taxifahrer bei den Protesten mitmachen.

Kritik kam dagegen von der Umweltorganisation Greenpeace: " Das klimabedingte Hochwasser überflutet gerade Äcker und Weiden in ganz Deutschland und der Deutsche Bauernverband will weiter gegen Klimaschutz protestieren - das ist nicht nachvollziehbar ", sagte Landwirtschaftsexperte Martin Hofstetter. Gerade der massive Einsatz fossiler Kraftstoffe sei und bleibe klimaschädlich.

Radikale wollen Proteste " kapern " - Bauernverband distanziert sich

In den sozialen Medien kursieren Videos, die die Proteste der Bauern zum Anlass für einen Aufruf zu einer Art "Generalstreik" nehmen. " Es reicht! Am 8. Januar müssen alle Bürger Seite an Seite auf die Straße " heißt es in einem der Videos, das mit Deutschlandflaggen hinterlegt ist und völkische Narrative bedient. Bei den Bauern will man von dieser Art Unterstützung nichts wissen. " Der Deutsche Bauernverband distanziert sich aufs Schärfste von Schwachköpfen mit Umsturzfantasien, Radikalen sowie anderen extremen Randgruppen und Spinnern, die unsere Aktionswoche kapern und unseren Protest für ihre Anliegen vereinnahmen wollen ", schrieb der Bauernverband DBV auf Instagram.

