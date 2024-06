Bürgerentscheid in Titz: Mehrheit gegen Flüchtlingsunterkunft • Rund 7.000 Wahlberechtigte aus Titz im Kreis Düren stimmten in einem Bürgerentscheid darüber ab, ob im Ortsteil Ameln eine Landesunterkunft für 350 Geflüchtet entsteht. Fast 62 Prozent stimmten dagegen.

Bürgerentscheid in Raesfeld: Flüchtlingsunterkunft in Jugendhaus kann bleiben • Auf die Frage, ob das Jugendhaus "Erle" in Zukunft ausschließlich für Jugendaktivitäten genutzt werden soll anstatt als Flüchtlingsunterkunft, stimmten am Sonntag fast 60 Prozent mit Nein, gut 40 Prozent mit Ja. Die Jugendarbeit in Raesfeld wurde in ein Obergeschoss der Sporthalle verlagert, direkt neben der Flüchtlingsunterkunft.

Güterslohs Bürgermeister abgewählt • Eine Mehrheit stimmte gegen ihren amtierenden Bürgermeister, um den seit Monaten ein hitziger Konflikt schwelt. Norbert Morkes scheidet damit voraussichtlich am Freitag aus seinem Amt, wenn der Wahlausschuss seine Abwahl ordnungsgemäß feststellt. Bis Ende des Jahres müssen Neuwahlen stattfinden.

Dortmunder Hauptbahnhof feiert Wiedereröffnung • Nach sechs Jahren Umbau-Zeit wird heute die Eröffnung des sanierten Dortmunder Hauptbahnhofs gefeiert. Der Bahnhof ist damit pünktlich zur Fußball-Europameisterschaft fertig geworden. In den vergangenen sechs Jahren sind der Personentunnel verbreitert, die Bahnsteige und Treppenaufgänge erneuert und Aufzüge neu gebaut worden. Der Bahnhof ist jetzt komplett barrierefrei. Rund 130.000 Reisende nutzen den Bahnhof pro Tag.