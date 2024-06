Am Sonntag liegen den knapp 27.000 Wahlberechtigten in Limburg drei Wahlzettel vor: Sie wählen das EU-Parlament, den nächsten Landrat ihres Kreises - und sie stimmen über einen Bürgerentscheid zur "Stadttaubenproblematik". So nennt die Stadt Limburg es in einem Schreiben.

Konkret geht es um die Frage, ob ein Teil der etwa 700 Tauben in der Innenstadt getötet werden soll - und zwar per Genickbruch. Die Stadtverordnetenversammlung hatte im November beschlossen, einen Falkner damit zu beauftragen.

Bürgerbegehren auf den Weg gebracht

Eine Initiative namens "Stoppt das Taubentöten" hat daraufhin ein Bürgerbegehren auf den Weg gebracht, das den Angaben zufolge 3.310 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Unterschrift unterstützt haben. Damit wurden mehr als die nötigen zehn Prozent der Wahlberechtigten erreicht - und es steht jetzt ein Bürgerentscheid an.

Tauben fressen die "Anti-Baby-Pille"

Auf dem Stimmzettel am Sonntag lautet die Frage jetzt, ob der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden soll. Wer mit "Ja" antwortet, spricht sich gegen das Töten der Tauben aus. "Nein" bedeutet, dass die Tauben durch einen Falkner getötet werden.

"Anti-Baby-Pille" für Tauben im Test in NRW

Limburg ist nicht die einzige Stadt, die ein Taubenproblem hat und versucht, es zu lösen. Viele NRW-Städte fragen sich: Was können wir tun, damit sich Stadttauben nicht immer weiter vermehren?

Einige Städte, darunter unter anderem Köln, Wuppertal, Solingen, Remscheid und Hagen testen ein neues Medikament: "Ovistop" - das ist so etwas wie die "Anti-Baby-Pille" für Tauben. Doch auch das ist umstritten. Der Bundesverband Menschen für Tierrechte sagt, der Wirkstoff sei als dauerhaftes Verhütungsmittel für Tauben bislang kaum erforscht. Auf der Website des Verbands ist von lebensbedrohlichen Nebenwirkungen die Rede. Außerdem sei die Wirksamkeit des Präparates zweifelhaft.

Tierschützer Eier im Nest gegen Gips-Eier tauschen

Tierschützerinnen und Tierschützer werben für das "Augsburger Modell": Das sieht vor, den Tauben ausreichend Taubenschläge oder -häuser zur Verfügung zu stellen. Dort hielten sich die Tiere gern auf. Sie würden dann weniger in der Stadt umherfliegen und koten. Außerdem sei so der Austausch der Eier mit Gips-Eiern deutlich einfacher. Auch in Limburg war das mal im Gespräch - wurde dann aber aus Kostengründen wieder verworfen.