Hochrechnung: CDU/CSU stärkste Kraft bei Europawahl – AfD auf Platz 2

Viele Grünen-Wähler wechseln zur Union

Wie steht es um die Wählerwanderung? Die meisten, die bei der letzten Bundestagswahl noch grün gewählt haben, sind diesmal zur Union gegangen. Immerhin mehr als eine halbe Million Wähler. Aber viele sind auch zum BSW gewechselt.

Höhere Wahlbeteiligung

62 Millionen Menschen in Deutschland haben mit der Wahl darüber abgestimmt, wer sie in den nächsten Jahren im EU-Parlament vertritt. Bei der Europawahl in Deutschland zeichnete sich ein größeres Interesse ab als vor fünf Jahren. Nach vorläufigen Zahlen gab es eine Wahlbeteiligung von 64 Prozent. Die zweithöchste Wahlbeteiligung seit der ersten Europawahl 1979. Zum Vergleich: 2019 waren es nur 61,4 Prozent.