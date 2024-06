Spürhunde schlugen an: Verzögerung bei Keupstraßen-Gedenken

Bei einer Prüfung des Veranstaltungsortes habe ein Sprengstoffhund an einem Hydranten angeschlagen, sagte ein Polizeisprecher. Der Bereich sei daraufhin abgesperrt worden. Eine Überprüfung und eine Absuche seien aber negativ verlaufen. Die Veranstaltung könne beginnen, hieß es am frühen Nachmittag. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hätte um 14 Uhr auf der Veranstaltung sprechen sollen. Seine Anfahrt wurde Polizeiangaben zufolge aber für kurze Zeit unterbrochen.

Gedenkfestival Birlikte soll an Anschlag erinenrn

Das Festival Birlikte - "Zusammen" - soll an die Opfer des NSU-Bombenanschlags vor 20 Jahren am 9. Juni 2004 in der Keupstraße erinnern. Die Polizei ermittelte jahrelang in der türkischen Community, bevor sich herausstellte, dass die Täter Rechtsextremisten der Terrorzelle NSU waren.

Auch NRW-Ministerpräsident Wüst nimmt am Gedenkfest teil. Der CDU-Politiker sprach am Samstag in einem Gastbeitrag für den "Kölner Stadt-Anzeiger" und die türkische Zeitung "Hürriyet" von schweren Fehlern der staatlichen Behörden. " Der Staat, dessen vorderste Aufgabe es ist, die Menschen zu schützen, muss eingestehen, dass er in der Keupstraße an diesem Anspruch gescheitert ist. "

Hendrik Wüst

Viele Bürger hätten körperliche und seelische Schäden erduldet und seien dann auch noch mit falschen Verdächtigungen konfrontiert worden. " Als Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen bitte ich deshalb alle, denen so lange nicht geglaubt wurde und die fälschlicherweise selbst ins Visier der Ermittlungen gerieten, obwohl sie Opfer waren, um Entschuldigung. "

22 Verletzte, einige von ihnen in Lebensgefahr

Am 9. Juni 2004 waren bei der Explosion einer Nagelbombe in der migrantisch geprägten Keupstraße im Stadtteil Mülheim 22 Menschen verletzt worden, einige von ihnen lebensgefährlich.