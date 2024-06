Polizei-Hauptquartier zur EM nimmt Arbeit in Neuss auf

Wenn am Freitag beim ersten Spiel der Fußball- EM der Ball rollt, haben sich die Sicherheitsorgane in Neuss schon lange warmgelaufen. Die Vorbereitungen für das polizeiliche Herzstück des sportlichen Mega-Events laufen schon seit zwei Jahren. Das Lagezentrum heißt IPCC. Das Kürzel steht für „International Police Cooperation Center“.

Überdimensionale Video-Wall ist das Herzstück des IPCC

Der zentrale Raum des Zentrums ist die Aula eines Polizei-Ausbildungszentrums im südlichen Neusser Stadtteil Gnadental. Dort, wo sonst Polizeianwärter lernen, fühlt sich der Betrachter nun an ein Raumfahrtzentrum erinnert: In dem futurisch anmutenden Saal mit den hohen Decken sticht an der Stirnwand die 40 Quadratmeter große Video-Wand ins Auge.

Hauptquartier ist nach Farben aufgeteilt

Innenminister Reul bei der Vorstellung des IPCC in Neuss

Davor sollen alle sicherheitsrelevanten Informationen gesammelt, aufbereitet und ausgewertet werden. Das Hauptquartier ist nach verschiedenen Farben aufgeteilt: Im roten Sektor wird entschieden, was auf die Multivisionswand kommt. Der grüne Bereich ist für Bundesbeamte gedacht, also BKA , Bundesnachrichtendienst und das Bundesinnenministerium. Und in der blauen Zone sitzen die ausländischen Delegationen.

Minister Reul: Absolute Sicherheit kann es nicht geben

Zu den Hauptaufgaben des IPCC gehören die Bekämpfung gewaltbereiter Fußball-Fans, die Abwehr von möglichen Terroranschlägen und der Schutz vor Cyber-Attacken. Eine hundertprozentige Sicherheit könne es nicht geben, sagte NRW -Innenminister Herbert Reul bei der Vorstellung des IPCC. Deshalb seien mögliche Störungen bei der EM greifbar: „Die Gefahr ist abstrakt hoch, und wir nehmen sie ernst, damit aus abstrakt nicht konkret wird.“

Auch von Drohnen kann Gefahr ausgehen

Innenminister Reul lässt sich das Drohnenabwehr-System zeigen

Zu den potenzialen Gefahren gehören auch mögliche Drohnennangriffe auf Stadien oder Fan-Zonen. Die Sicherheitskräfte legen deshalb großen Wert auf die Drohnenabwehr der Polizei. Sie kommt bei allen EM -Spielen zum Einsatz. Unter anderem verfügt die Spezialeinheit über schultergestützte Störsender. Diese können mit elektromagnetischer Strahlung anfliegende Drohnen stoppen und kontrolliert zur Landung zwingen.

Für die Umrüstung des Neusser Polizei-Ausbildungszentrums in die Sicherheits-Schaltzentrale bei der EM wurden mehrere Millionen Euro investiert. Die Kosten dafür teilen sich der Bund und die Länder.

