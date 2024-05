WEITERE NACHRICHTEN

Offenbar keine größeren Schäden durch Starkregen in NRW • Am Nachmittag und Abend hat es in weiten Teilen des Landes stundenlang heftig geregnet. Größere Schäden durch Starkregen und Gewitter blieben aber offenbar aus. In einigen Städten musste die Feuerwehr mehrfach ausrücken, um Keller leerzupumpen, örtlich waren Straßen überflutet. Besonders viel Regen hatte am Nachmittag Wuppertal abbekommen - laut WDR -Wetterredaktion stellenweise bis zu 50 Liter pro Quadratmeter.

Außenministerin Annalena Baerbock bei ihrem Besuch in Kiew

Baerbock fordert mehr Luftabwehr-Systeme für die Ukraine • Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat die neue Übung russischer Atomstreitkräfte direkt an der Grenze zur Ukraine scharf kritisiert. Im ZDF sagte Baerbock zum Abschluss ihres Besuchs in der Ukraine, dies sei ein Zeichen, dass Russland alle Register ziehe, um die Ukrainer mürbe zu machen. Eindringlich warb Baerbock dafür, der Ukraine mehr Luftabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus unterstützt sie laut "Bild" die Forderung von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nach einer Erhöhung der Ukraine-Hilfe um 3,8 Milliarden Euro in diesem Jahr.

Polizeischüsse auf Mouhamed Dramé: Schütze sagt aus • Im Prozess um die tödlichen Polizeischüsse auf einen jungen Flüchtling in Dortmund muss heute der Beamte aussagen, der mit einer Maschinenpistole sechsmal auf Mouhamed Dramé geschossen haben soll. Der 16-Jährige starb kurz darauf im Krankenhaus. Seit Monaten stehen fünf Polizisten wegen des Vorfalls am 8. August 2022 vor Gericht, das klären muss, warum die Situation damals bei dem Polizeieinsatz eskalierte.

Kabinett berät über bessere hausärztliche Versorgung • Das Bundeskabinett befasst sich heute mit einem Gesetzentwurf, der bessere Arbeitsbedingungen für Hausärztinnen und Hausärzte vorsieht. Für sie sollen - wie schon für Kinderärzte - Obergrenzen bei der Vergütung aufgehoben werden. Eingeführt werden soll eine Jahrespauschale zur Behandlung chronisch kranker Patienten, die ständig Arzneimittel nehmen. Dies soll Praxisbesuche nur zum Rezepte abholen vermeiden und mehr Behandlungsfreiräume schaffen.

Eine Sportlerin in Vorfreude

Special Olympics NRW starten in Münster • In Münster beginnen heute die fünften Special Olympics des Landes NRW. Es werden die bisher größten Landesspiele für Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung sein. Knapp 1.900 Athletinnen und Athleten werden bis Samstag in 18 Wettbewerben antreten. Herzstück der Special Olympics in Münster ist der Sport-Campus der Uni Münster, wo sich die Teams unter anderem im Basketball, Beachvolleyball, Fußball, Judo und Boccia messen.

Europa-League-Finale mit Bayer Leverkusen • Bayer Leverkusen steht heute in Dublin im Europa-League-Endspiel und muss gegen Atalanta Bergamo antreten. Der deutsche Meister hat in dieser Saison keines von bislang 51 Pflichtspielen verloren und kann mit Erfolgen gegen Bergamo und drei Tage später im DFB -Pokal-Finale in Berlin gegen den 1. FC Kaiserslautern das Triple schaffen.

DAS WETTER IN NRW

Mal Sonne, mal Wolken, mal Regen • Heute Morgen und am Vormittag ist der Himmel über NRW überwiegend dicht bewölkt. Vor allem in Westfalen regnet es ab und an, im Rheinland bleibt es hingegen überwiegend trocken. Am Nachmittag zeigt sich neben zahlreichen Quellwolken zeitweilig die Sonne. Gelegentliche Schauer und vereinzelte Gewitter sind möglich. Die Luft erwärmt sich auf 19 bis 22 Grad im Tiefland und auf 15 bis 18 Grad im Bergland. Dazu weht oft mäßiger, zeitweise stark böiger Südwestwind.