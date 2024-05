Ehrenamtatlas 2024: So engagiert sind die Menschen in NRW

Ob bei der Feuerwehr, in der Nachbarschaft oder in Sportvereinen: Viele engagieren sich in ihrer freien Zeit ehrenamtlich. Sie geben etwas und helfen damit anderen - dafür bekommen sie auch viel zurück. Denn ehrenamtliches Engagement macht Spaß und kann sinnstiftend und erfüllend sein.

Eine Erfahrung, die auch Tobias Gemein immer wieder macht. Der 22-Jährige, der in Alfter bei Bonn Kindheitspädagogik studiert, ist ehrenamtlich Trainer von drei inklusiven Fußballmannschaften für Kinder. Einfühlsam, aber bestimmt steht er seinen Zöglingen zur Seite. Das Wichtigste hierbei: " Offen zu sein gegenüber jedem, jeden aufzunehmen wie er ist ", sagte Gemein dem WDR .

Schicksal der Schwester motivierte 22-Jährigen zum Ehrenamt

Seit jeher liebt der ehrenamtliche Trainer Sport, viele Sportarten konnte er schon ausprobieren. Ganz im Gegensatz zu seiner Schwester: Sophia stand stets ihre geistige Behinderung im Weg.

"Ich musste leider bei meiner Schwester immer mitansehen, wie sie ausgeschlossen und ausgegrenzt wurde. Sie war sehr häufig traurig. Und ich habe mich - als ich älter wurde - gefragt, wieso, weshalb und warum und ob man das nicht ändern kann." Tobias Gemein, ehrenamtlicher Trainer von inklusiven Fußballmannschaften

Tobias Gemein ist einer von vielen Ehrenamtlichen in NRW

Für Tobias Gemein war dies der Antrieb, sich ehrenamtlich als Trainer von inklusiven Fußballteams zu engagieren. Er ist nicht allein: Nach den Ergebnissen des Ehrenamtatlas von 2022 engagiert sich jeder zweite NRW -Bürger über 18 in irgendeiner Art im Ehrenamt.

Aber wo in NRW sind besonders viele Menschen im Ehrenamt aktiv? Welche Altersgruppe investiert die meiste Zeit? Antworten liefert der Ehrenamtaltas 2024, der heute zum zweiten Mal nach 2022 umfassende Zahlen und Fakten zum Engagement in NRW und den 53 Kreisen und kreisfreien Städten liefert. Der Ehrenamtatlas basiert auf einer repräsentativen Umfrage von Westlotto in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Forsa.

Die meisten engagieren sich im Bereich "Sport und Bewegung"

Laut Daten des Ehrenamtatlas 2024, die dem WDR exklusiv vorab vorliegen, engagieren sich die meisten Ehrenamtler (26 Prozent) im Bereich "Sport und Bewegung", gefolgt von "Religion und Kirche (inklusive Seelsorge)" mit 21 Prozent und "Nachbarschaft" (18 Prozent).

Sport und Bewegung: Männer sind als ehrenamtlich Engagierte hier mit 32 Prozent aktiver als Frauen (21 Prozent).

Männer sind als ehrenamtlich Engagierte hier mit 32 Prozent aktiver als Frauen (21 Prozent). Kirche und Religion: Hier sind Frauen mit 24 Prozent engagierter als Männer (17 Prozent).

Hier sind Frauen mit 24 Prozent engagierter als Männer (17 Prozent). Nachbarschaft: Auch hier sind es Frauen, die mit 20 Prozent engagierter sind als Männer (16 Prozent).